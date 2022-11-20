Katar Dünya Kupası kadrosu 2022! Katar dünya kupası kadrosunda kimler var? Katar milli takımı kadrosu!

Katar Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Katar geliyor. Katar aday kadrosu isimleri! Katar milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Katar dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Katar 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

Katar Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Katar geliyor. Katar aday kadrosu isimleri! Katar milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Katar dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Katar 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

KATAR DÜNYA KUPASI KADROSU

Katar 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleci: Saad Al Sheeb, Meshaal Barsham (El Sadd), Yousuf Hassan (El Gharafa)

Defans: Pedro Miguel, Musaab Khidir, Tarek Salman, Khoukhi Boualem, Abdelkarim Hassan (El Sadd), Bassam Al Rawi (El Duhail), Homam Ahmed Al Amin (El Gharafa), Jassim Jabir (El Arabi)

Orta saha: Ali Asad, Mohammed Waad, Salem Al Hajri, Moustafa Tarek Meshaal (El Sadd), Assim Madibo, Karim Boudiaf, Ismaeel Mohammad (El Duhail), Abdulaziz Hatim (El Reyyan)

Forvet: Naif Al Hadhrami (El Reyyan), Ahmed Alaaeldin (El Gharafa), Hassan Al Haydos, Akram Afif (El Sadd), Khalid Muneer (El Wakrah), Almoez Ali, Mohammed Muntari (El Duhail).

KATAR MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Katar millî futbol takımı, Katar'ı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahibi olarak katılacak takımdır. Ekip ayrıca, dokuz Asya Kupası turnuvalarında mücadele etti ve son olarak 2011 Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştır.

