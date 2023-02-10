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Katar Dünya Kupası gelirlerini bağışladı mı?

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Katar Dünya Kupası gelirlerini bağışladı mı?

Sosyal medyada Katar'ın Dünya Kupası gelirlerini depremzedeler için Türkiye'ye bağışladığı iddia edilmişti. Peki, Katar Dünya Kupası gelirlerini bağışladı mı? İşte detaylar...

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Katar Dünya Kupası gelirlerini bağışladı mı? Sosyal medyada Katar'ın Dünya Kupası gelirlerini depremzedeler için Türkiye'ye bağışladığı iddia edilmişti. Peki, Katar Dünya Kupası gelirlerini bağışladı mı? Detaylar haberimizde...

KATAR DÜNYA KUPASI GELİRLERİNİ BAĞIŞLADI MI?

Katar Yıldızlar Ligi, Katar'ın başkenti Doha'daki Casim bin Hamed Stadyumu'nda oynanacak olan Es Sedd-El Arabi ve Al Duhayl-El Vakra yarı final maçlarının bilet gelirlerini Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlama kararı aldı. Yani bilinen aksine Katar Dünya Kupası gelirlerini değil, Katar Kupası yarı final maçı gelirlerini bağışlama kararı aldı.

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