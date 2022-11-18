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Katar Dünya Kupası fikstürü ne? Dünya Kupası gruplar belli mi? Dünya Kupası fikstür ve grup maçları!

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Katar Dünya Kupası fikstürü ne? Dünya Kupası gruplar belli mi? Dünya Kupası fikstür ve grup maçları!

İlk kez Katar ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları gün içerisinde birçok sporsever tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği organizasyona az zaman kala arama motorlarında Katar Dünya Kupası fikstürü ne? sorusu aratılıyor. TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak olan Dünya Kupası fikstürü ne? Dünya Kupası gruplar belli mi? Dünya Kupası fikstür ve grup maçları!

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Katar Dünya Kupası fikstürü ne? sorusu gündemde yer alıyor. Dünya Kupası'nın başlamasına az zaman kala kupa heyecanı artmaya devam ediyor. İşte detaylar...

20 Kasım tarihinde başlayacak olan dünya kupası maçları aşağıda yer almaktadır.

20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador

21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler

22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus

23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan

24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay

25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador

26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan

27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika

28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan

29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD

30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka

1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas

9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları oynanacak.

18 Aralık Pazar günü Final Maçı oynanacak.

Katar Dünya Kupası fikstürü ne? Dünya Kupası gruplar belli mi? Dünya Kupası fikstür ve grup maçları!

Dünya kupasında gerçekleştirilecek olan ilk karşılaşma, Katar – Ekvador arasında yapılacak. 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan maç, saat 19:00'da Al Bayt Stadyumunda oynanacak. Katar – Ekvador karşılaşması, TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Dünya kupasında yer alan gruplar aşağıdaki gibidir.

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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