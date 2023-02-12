Katar deprem için yardım yaptı mı? Sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Katar deprem için yardım yaptı mı? Katar deprem için ne kadar, kaç para yardım yaptı?

Al Sani, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyarete eden ilk lider oldu. Katar Emiri, Suriye ve Türkiye'deki depremzedeler için yardımda bulundu. Yapılan açıklama ile Katar deprem için yardım yaptı mı? Sorusu da merak edilen detaylar arasındaydı. Peki, Katar deprem için yardım yaptı mı? Katar deprem için ne kadar, kaç para yardım yaptı?

KATAR DEPREM İÇİN YARDIM YAPTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi. Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

KATAR KAÇ PARA YARDIM YAPTI?

Katar Televizyonu, depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir kampanya başlattı. Katar Emiri Şeyh Temim de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon riyal (14 milyon dolarlık) katkı sağladı. Kampanyada şu ana kadar 70 milyon riyal (yaklaşık 19 milyon dolar) toplandı.