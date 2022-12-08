2022 Dünya kupası Katar'da gerçekleştirilirken paylaşımları ile gündeme gelen Hırvat model, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde Hırvat model kim? Ve Katar'daki Hırvat modelin adı ne, İnstagram hesabı ne? Soruları ile birlikte araştırılıyor. Peki, Katar'daki Hırvat model kim? Katar'daki Hırvat modelin adı ne, İnstagram hesabı ne?

Katar'da ki giyim tarzı ile birlikte gündeme gelen Hırvat model hakkında henüz bir yaptırım uygulanmadı. Vatandaşlar olay hakkındaki son durumun yanı sıra Katar'daki Hırvat model kim? Katar'daki Hırvat modelin adı ne, İnstagram hesabı ne? Sorularını da merak ediyor. Peki, Katar'daki Hırvat model kim? Katar'daki Hırvat modelin adı ne, İnstagram hesabı ne?

KATAR'DAKİ HIRVAT MODEL KİM?

2022 Katar Dünya kupasında giyim tarzı ile dikkatleri üzerinde çekmeyi Başaran Hırvat model, Ivana Knoll'dür. Ivana Knoll 16 Eylül 1992 Almanya doğumludur. Ivana Knoll 2016 Miss Hırvatistan yarışmasını kazanmıştır, modeldir. Dünya Kupası maçlarında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ivana Knoll Katar'daki paylaşımıyla da gündeme gelmiştir.

KATAR'DAKİ HIRVAT MODELİN İNSTAGRAM HESABI NE?

İnstagram hesabı üzerinde 1,7 Milyonun üzerinde takipçisi bulunan Ünlü Hırvat modelin İnstagram hesabı @knolldoll'dur.