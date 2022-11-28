Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor?
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2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hızla devam ediyor. Sıkı sıkıya takip edilen futbol organizasyonlarından biri olan 2022 Katar Dünya Kupası, her gün futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Arama motorlarında ise Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor? soruları aratılıyor. İşte detaylar...
Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? sorusu merak ediliyor. Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken organizasyona katılan ülkeler de mücadeleye devam ediyor.Arama motorlarında ise Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.
A grubu'nda Katar ilk olarak ayrılan ülke oldu. Şuan henüz gruptan çıkmayı garantileyen ülke belli olmadı.
A Grubu
B Grubu
C Grubu
D Grubu
E Grubu
F Grubu
G Grubu
H Grubu
A Grubu
Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda
B Grubu
İngiltere
İran
ABD
Galler
C Grubu
Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya
D Grubu
Fransa
Avustralya
Danimarka
Tunus
E Grubu
İspanya
Kosta Rika
Almanya
Japonya
F Grubu
Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan
G Grubu
Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun
H Grubu
Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore
Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.