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Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor?

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Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor?

2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hızla devam ediyor. Sıkı sıkıya takip edilen futbol organizasyonlarından biri olan 2022 Katar Dünya Kupası, her gün futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Arama motorlarında ise Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

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Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? sorusu merak ediliyor. Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken organizasyona katılan ülkeler de mücadeleye devam ediyor.Arama motorlarında ise Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

A grubu'nda Katar ilk olarak ayrılan ülke oldu. Şuan henüz gruptan çıkmayı garantileyen ülke belli olmadı.

A Grubu

Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor?

B Grubu

Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor?

C Grubu

Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor?

D Grubu

Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor?

E Grubu

Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor?

F Grubu

Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor?

G Grubu

Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor?

H Grubu

Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? Dünya Kupası hangi takım gruptan çıkıyor?

A Grubu

Katar

Ekvador

Senegal

Hollanda

B Grubu

İngiltere

İran

ABD

Galler

C Grubu

Arjantin

Suudi Arabistan

Meksika

Polonya

D Grubu

Fransa

Avustralya

Danimarka

Tunus

E Grubu

İspanya

Kosta Rika

Almanya

Japonya

F Grubu

Belçika

Kanada

Fas

Hırvatistan

G Grubu

Brezilya

Sırbistan

İsviçre

Kamerun

H Grubu

Portekiz

Gana

Uruguay

Güney Kore

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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