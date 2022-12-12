Kökeni Sri Lanka, Hindistan ve Polinezya olan katamaran, yelkenli ya da motorludur. İki tekneden oluşan katamaran, 1950'li yıllardan bu yana yarışlarda kullanılırken, daha çok gezi amacıyla satın alınır ya da kiralanır. Peki, Katamaran nedir? Katamaran batar mı? Katamaran neden tercih edilir? Katamaran farkı nedir? İşte konu hakkında merak edilenler....

Katamaran sözcüğü Hindistan'ın güneyinde konuşulan Tamil dilinde 'bağlı ağaç' anlamına gelen kattamarara'dan gelir. Deniz ulaşımında kullanılan katamaran, okyanus aşırı yarışlarda teknelerin yerini almaya başlamıştır. Peki, Katamaran nedir? Katamaran batar mı? Katamaran neden tercih edilir? Katamaran farkı nedir? Detaylar haberimizde....

KATAMARAN NEDİR,NE İŞE YARAL?

Katamaran, birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde kullanılan deniz taşıtı. Sri Lanka, Hindistan ve Polinezya kökenli olan katamaran, günümüzde Avrupa ve ABD'de gezi amacıyla yaygın biçimde kullanılmakta, yelkenli ya da motorlu çeşitleri yapılmaktadır.

KATAMARAN BATAR MI?

Katamaranların normale dönmesi tek gövdeye göre çok zordur. Ama diğer bir yandan gövdede oluşacak büyük bir delikte tek gövdeler kolayca batar. Ama Katamaran tekne deliklerde batmamak üzere tasarlanmıştır.

KATMARAN NEDEN TERCİH EDİLİR?

Çift motorlu tekneler olan katamamanlr, daha kolay manevra yapabilirler. Ayrıca, gövdelerinin büyük çoğunluğu denizin yüzeyinde kalan katamaran, sığ kıyılara yaklaşmak için daha elverişlidir. Tek gövdeli teknelerin iskeleti, sığ kıyılara yaklaşmalarını önleyebilmektedir.

KATAMARAN FARKI NEDİR?

Katamaran iki adet yelkenli demektir. Yelkenliye göre olumsuz hava koşullarında idare etmesi zordur. Ancak katamaran ayrık gövdesi sayesinde yelkenlerini rüzgarla doldurur ve zor devrilir. Daha büyük yelkenler taşıyabilen Katamaranlar daha fazla hız yapabilirler.