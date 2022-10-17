Kanal D ekranlarında Katakulli: Gözükaralar filmi izleyiciyle buluştu. Filmseverler tarafından Katakulli:Gözükaralar'ın konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, Katakulli:Gözükaralar filmini araştırmaya başladı. Peki, Katakulli: Gözükaralar filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Katakulli filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

Katakulli: Gözükaralar filmi Kanal d ekranlarında izleyiciyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Katakulli: Gözükaralar filmi merak konusu oldu. İzleyiciler, Katakulli:Gözükaralar filmini araştırmaya başladı. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Katakulli: Gözükaralar filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Katakulli filmi nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

KATAKULLİ: GÖZÜKARALAR KONUSU NEDİR?

Kemal ve Isabel hırsızlığı bırakma kararı alırlar ancak hayatlarını devam ettirebilmek için son bir iş yapmak zorundadırlar. Soyacakları kişi en azından hak eden biri olmalı... Kostirik ile iletişime geçip onun üzerinden terziye ulaşıyorlar. Terzi, Isabel ve Kemal için birkaç alternatif bulur. Sonunda kirli bir geçmişi olan bir iş adamı seçerler. İşadamının kızı evlenecek ve hafta sonu konaklarının bahçesinde aile partisi düzenlenecek. Isabel ve Kemal yemekhane personeli olarak eve sızmayı başarır.

KATAKULLİ:GÖZÜKARALAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Katakulli: Gözükaralar filminin oyuncu kadrosunda; Yağızcan Konyalı, Jessica May, Kubilay Pembeklioğlu, Ecem Karavuş, Numan Çakır, Ceren Soylu ve Suna Selen yer almaktadır.