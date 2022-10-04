Futbolseverler kendi takımları dışındaki ligleri ve takımları da takip ediyor. Her ligin ve her takımın maçlarını heyecanla takip eden futbolseverlerin merak ettikleri arasında Kastamonuspor hangi ligde? sorusu yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen GMG Kastamonuspor'un hangi ligde oynadığı merak edilenler arasında. Peki, Kastamonuspor hangi ligde? Kastamonuspor hangi ligin takımı? GMG Kastamonuspor hangi ligde oynuyor?

Kastamonuspor hangi ligde? sorusu futbolseverler tarafından arama motorlarında sıklıkla aratılan sorulardan bir tanesi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Gmg Kastamonuspor'un hangi ligin takımı olduğu merak edilmekte. Peki, Kastamonuspor hangi ligde? Kastamonuspor hangi ligin takımı? GMG Kastamonuspor hangi ligde oynuyor?

KASTAMONUSPOR HANGİ LİGDE?

GMG Kastamonuspor TFF 2. Lig takımıdır. TFF 2. Lig, Türkiye'nin üçüncü seviyedeki profesyonel futbol ligidir.

TFF 2. LİG NEDİR?

TFF 2. Lig, Türkiye'nin üçüncü seviyedeki profesyonel futbol ligidir.

2001'de Türkiye 2. Futbol Ligi'nin 2 kategoriye ayrılmasıyla oluşan ve Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi adıyla kurulan TFF 2. Lig; 2006 yılında Lig B, 2007 yılında Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 2010 yılındaki sponsorluk anlaşması ile Spor Toto 2. Lig adını aldı. 2017-2018 sezonu öncesinde bu sponsorluk anlaşması sona erdi.

İlk sezon olan 2001-2002 sezonunda yükselme grubu statüsünde oynanmıştır. Ertesi yıl A-B-C şeklinde 3'lü grup sistemine geçilmiş 3 sezon böyle oynanmıştır. 2005-2010 yılları arasında tekrar Klasman-Yükselme gruplu sisteme geçilmiş. Son olarak 2010 yılında takım sayısı azaltılmış Kırmızı ve Beyaz şeklinde 2'li grup sistemine geçilmiştir.