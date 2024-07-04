KASTAMONU YANGIN SON DAKİKA! Kastamonu orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Kastamonu'da orman yangını nerede çıktı?

Kastamonu İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kastamonu'da yangın nerede çıktı ve son durum nedir merak ediliyor. Yangına helikopterler de havadan müdahale ediyor. Kastamonu orman yangınında son durum ne?

KASTAMONU YANGIN SON DAKİKA!

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 ayrı noktadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangına helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, açıklamada bulundu.

Gazibeyoğlu,"İhsangazi ilçesine bağlı Koçcağız ve Cambaz köylerinde yangın devam ediyor. Dün gece bölgeye 3 tane yıldırım düştü. Saat 18.30'de ihbar geldi. 18.45 itibari ile ekipler müdahaleye başladı. Dün akşam 18.45'ten beri müdahale ediyoruz. Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay ekiplerimizin arazöz ve su ikmal tankları ile yangın çalışmalarını sürdürüyoruz. Sabah itibari ile helikopter istedik. Helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz 4 ayrı cepheden müdahale ediyorlar. Hem havadan hem yerden müdahale ediyoruz. Arazi yapısı çok kötü, engebeli, sarp bir arazi. Dozerlerle yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz de devam ediyor. Şu anda Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter gelecek" ifadelerine yer verdi.