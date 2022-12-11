Kastamonu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Kastamonu TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi! Kastamonu TOKİ isim listesi!

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Kastamonu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusu da merak ediliyor. Kastamonu TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi, konuya ilişkin en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Kastamonu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Kastamonu TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi!

Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Amasya TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise Kastamonu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusunu araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Kastamonu etabı merak ediliyor. Peki, Kastamonu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Kastamonu TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi!

KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurmuştu. Mersin, Hatay, Kastamonu, Aksaray, Konya kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. Sosyal konut projesi kapsamında ilk olarak Ardahan ve Şırnak'ta kuralar çekildi. Kastamonu kura çekimi gerçekleştirildi Kastamonu TOKİ kura sonuçlarına haberimizin devamında yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

KASTAMONU 2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET KASTAMONU TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.