Kura işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte Kastamonu TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı, birçok kişi tarafından araştırılıyor. TOKİ Kastamonu kura sonuçları belli oldu mu? Sorusu, birçok aday tarafından araştırılmakta. İşte Kastamonu TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! TOKİ Kastamonu kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet Kastamonu TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Kastamonu TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı, kura çekim işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor ve kontrol ediliyor. E- Devlet Kastamonu TOKİ kura sonuçları isim listesi için yapılan araştırmalar için Kastamonu TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan birçok vatandaş, sonuçların açıklanmasını ve isim listesini beklemekte. İşte Kastamonu TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! TOKİ Kastamonu kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet Kastamonu TOKİ kura sonuçları isim listesi!

KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamalara göre kura işlemlerinin tamamlanması ile birlikte TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Balıkesir TOKİ kura sonuç listesi için BURAYA tıklayınız.

E- DEVLET KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

E-Devlet üzerinden TOKİ kura çekimi sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, haberimiz içerisinde yer almakta olan Kastamonu TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı ile birlikte E-Devlet üzerinden başvuru sonuçlarını öğrenebilirler.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için E- Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.