Kastamonu-Taşköprü Karayolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolunda Bük köyü mevkiinde Onur Umut D. (21) idaresindeki Tofaş marka 37 EY 131 plakalı otomobil ile Ahmet Cemal Y. (54) yönetimindeki Tofaş marka 37 AC 373 plakalı otomobil çarptı. Kazada araç sürücüsü Onur Umut D. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Uğur S., Mustafa Ferhat S., ve Sema T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU