Kastamonu-Sinop karayolunda otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Kastamonu- Sinop karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Hanönü ilçesine bağlı Esentepe köyü mevkiinde Ferhat Özcan (46) idaresindeki 57 EE 118 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Ferhat Özcan ile araçta yolcu olarak bulunan Kazım Olgunsoy (82) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Bölge Trafik Ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU