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Kastamonu otobüs kazasında son durum nedir? Kastamonu otobüs kazası nerede oldu?

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Kastamonu otobüs kazasında son durum nedir, kaç öldü ve yaralı var soruları gündeme geliyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsü tarlaya devrildi. Peki, Kastamonu otobüs kazasında son durum nedir? Kastamonu otobüs kazası nerede oldu?

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu kaç kişi öldü ve kaç yaralı var merak ediliyor. Kastamonu otobüs kazasında son durum nedir? Kastamonu otobüs kazası nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

KASTAMONU OTOBÜS KAZASINDA SON DURUM NEDİR?

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsü tarlaya devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Kastamonu otobüs kazasında son durum nedir? Kastamonu otobüs kazası nerede oldu?

KASTAMONU OTOBÜS KAZASI NEREDE OLDU?

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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