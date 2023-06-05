Türkiye'nin bazı bölgeleri sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketiyle boğuşuyor. Özellikle Karadeniz'de etkili olan yağış sonrası yaşana sel, bazı illerde hayatı felç etti. Arama motorlarında ise Kastamonu okullar tatil mi? 5 Haziran Kastamonu okul var mı? Kastamonu Valiliği açıklaması son dakika! Kastamonu okul tatil mi? sorularına yanıt aranıyor.

Kastamonu okullar tatil mi? 5 Haziran Kastamonu okul var mı? Kastamonu Valiliği açıklaması son dakika! Kastamonu okul tatil mi? merak ediliyor. Yoğun ve şiddetli yağışa uyanan Kastamonu vatandaşları bugün okul olup olmadığını merak ediyor.Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtilirken arama motorlarında da Kastamonu okullar tatil mi? 5 Haziran Kastamonu okul var mı? Kastamonu Valiliği açıklaması son dakika! Kastamonu okul tatil mi? soruları aratıldı.

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "kırmızı" kod uyarısı yapılan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Söke çayı taşma noktasına geldi. İlçede bulunan okullar ise alınan önlemler çerçevesinde tatil edildi.