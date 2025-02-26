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Kastamonu okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Kastamonu okullar yok mu? (Kastamonu VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

Kastamonu okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Kastamonu okullar yok mu? (Kastamonu VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)
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Türkiye genelinde seyreden olumsuz hava koşulları Kastamonu ilimizde de etkisini gösterdi. Öğrenciler ve veliler ise Kastamonu okullar tatil mi, merak etti. Peki, Kastamonu okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Kastamonu okullar yok mu?

Ülke genelinde son haftalarda etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde devam ediyor. Meteorolojik veriler ışığında karar verilen kar tatili için valilik açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Kar yağışının zayıflamasına rağmen, bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Kastamonu okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Kastamonu okullar yok mu? (Kastamonu VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

METEOROLOJİ UYARDI

Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2025) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kastamonu okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Kastamonu okullar yok mu? (Kastamonu VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

KASTAMONU HAVA DURUMU

Kastamonu okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Kastamonu okullar yok mu? (Kastamonu VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

Kastamonu OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'nun Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde 2 gün taşımalı eğitime, Küre ilçesinde de tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ve cuma günü ara verildiği bildirildi.

Küre ilçesinde ise yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Uyarı:

Kastamonu okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Kastamonu okullar yok mu? (Kastamonu VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

27 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
VAN

Van'ın Çatak, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

RİZE

Rize'de 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

ARTVİN

Artvin'de 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

SİNOP

Sinop'ta 27 Şubat Perşembe günü bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da 27 Şubat Perşembe günü bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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