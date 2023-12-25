Kastamonu okullar tatil mi? 25 Aralık Kastamonu okul var mı?

Yurt genelinde soğuk havanın etkisini göstermesiyle okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kastamonu'da okullar tatil edildi mi merak konusu oldu. Arama motorlarında 25 Aralık Pazartesi günü okul var mı sorgulatılıyor. Peki, Kastamonu okullar tatil mi? 25 Aralık Kastamonu okul var mı?Detaylar haberimizde...

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla, pazartesi günü il genelinde, eğitim ve öğretime ara verilmiştir."