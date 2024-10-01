Üye Girişi
Haberler

Kastamonu okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Kastamonu'da okul yok mu? Kastamonu Üniversitesi ders yok mu?

Kastamonu okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Kastamonu'da okul yok mu? Kastamonu Üniversitesi ders yok mu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da yarın etkili olması beklenen şiddetli sağanak sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kastamonu okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Kastamonu'da okul yok mu?

Kastamonu'da yarın beklenen şiddetli sağanak nedeniyle, il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği, 1 Ekim Salı günü itibarıyla özel ve resmi tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağını açıkladı. Kastamonu okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Kastamonu'da okul yok mu?

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD ve Kastamonu Valiliği'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından Kastamonu'da sağanak yağış başladı.

Kastamonu Valiliği, Meteorolojik verilere göre ilimiz olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 1 Ekim 2024 Salı günü (bugün) iş genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında 1(bir) gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamanın devamında; "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 01.10.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." İfadelerine yer verildi.

Kastamonu okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Kastamonu'da okul yok mu? Kastamonu Üniversitesi ders yok mu?

Kastamonu Üniversitesisosyal medya hesabında henüz resmi tatile ilişkin açıklama bulunmuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kastamonu Tatil

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

 Kara operasyonuyla birlikte harekete geçtiler! ABD, Orta Doğu'ya ek asker ve savaş uçağı gönderecek

"Ateşkes" diyen Bıden, bir yandan da katliama destek verecek
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Ümraniye, Avcılar, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Sarıçam, Ceyhan, Seyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Antalya elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Sebat Gençlik Spor Kahramanmaraş İstiklal CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Sebat Gençlik Spor Kahramanmaraş İstiklal maçı ne zaman, saat kaçta, kaç kaç Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?, kaç kaç? Denizlispor Büyükçekmece Tepecik Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Denizlispor Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Eylül Turgutlu 1984 Ağrı 1970 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig 7 Eylül Turgutlu 1984 Ağrı 1970 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç Niğde Belediyesi Bursa Nilüfer FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Niğde Belediyesi Bursa Nilüfer FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mardin 1969 Spor Erciyes 38 Futbol SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mardin 1969 Spor Erciyes 38 Futbol SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zonguldak SSK Kırıkkale FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Zonguldak SSK Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? İzmir Çoruhlu FK Edirnespor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig İzmir Çoruhlu FK Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });