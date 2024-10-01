Kastamonu okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Kastamonu'da okul yok mu? Kastamonu Üniversitesi ders yok mu?

Kastamonu'da yarın beklenen şiddetli sağanak nedeniyle, il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği, 1 Ekim Salı günü itibarıyla özel ve resmi tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağını açıkladı. Kastamonu okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Kastamonu'da okul yok mu?

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD ve Kastamonu Valiliği'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından Kastamonu'da sağanak yağış başladı.

Kastamonu Valiliği, Meteorolojik verilere göre ilimiz olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 1 Ekim 2024 Salı günü (bugün) iş genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında 1(bir) gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamanın devamında; "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 01.10.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." İfadelerine yer verildi.

Kastamonu Üniversitesisosyal medya hesabında henüz resmi tatile ilişkin açıklama bulunmuyor.