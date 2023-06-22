Kastamonu'nun kültürel tanıtımı dijitale taşınıyor

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu, kentin kültürel tanıtımını hızlandırmak için dijitale yöneldiklerini ve tüm tanıtım materyallerini QR koda dönüştürerek dijital tanıtıma hız verdiklerini açıkladı.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu, Kastamonu'nun kültürel tanıtımını hızlandırmak için dijitale yöneldiklerini belirtti.

Şenoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kenti daha etkili şekilde tanıtabilmek için tüm tanıtım materyalleri QR koda dönüştürerek dijital tanıtıma hız verdiklerini vurguladı.

Kentte öne çıkan kültür, tarih, doğa, el sanatı ve gastronomi değerlerini ziyaretçilerin beş duyusuna hitap edecek şekilde tanıtan Türkçe ve İngilizce elektronik broşürler hazırladıklarını anlatan Şenoğlu, "Elektronik broşürlere ek olarak Kastamonu tanıtımı için kullanılan farklı dillerdeki web sayfaları, sosyal medya hesapları ve Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Moni Guide uygulamasının indirilebileceği bağlantılar tek bir linkte bir araya getirilerek QR kodlu bir tasarıma dönüştürülmüştür." ifadesini kullandı.

Tasarımları ilerleyen günlerde kurum, kuruluş ve turizme katkı sağlayan paydaşlarla paylaşacaklarını aktaran Şenoğlu, yapılan işlemin turizme katkı sağlayacağını kaydetti.