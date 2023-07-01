Kastamonu'nun doğal güzellikleri Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi görüyor

Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini, Kurban Bayramı tatilinde günlük yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ilçenin turizm potansiyelini herkese tanıtmak için kararlı olduklarını belirtti.

Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini, Kurban Bayramı tatilinde günlük yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve adeta doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçede bayram tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere, ilçeyi herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı sürecinde ilçeyi günlük yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Yaşar, "Bu sayı, 'Kastamonu turizminin amiral gemisi Pınarbaşı' sözünü boşuna söylemediğimizin ispatıdır. Kanyonlar şehri, Türkiye'nin dünyaya armağanı Pınarbaşı doğal güzelliği ile cazibe merkezi olmaya ve herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Pınarbaşı'nı önce Türkiye'ye, sonra da dünyaya tanıtmak için kararlıyız." dedi.