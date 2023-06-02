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Kastamonu milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, TİP Kastamonu milletvekilleri kim? 2023 Kastamonu seçim sonuçları

Kastamonu milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, TİP Kastamonu milletvekilleri kim? 2023 Kastamonu seçim sonuçları

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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Kasta milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Kastamonu milletvekilleri kim? Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Kastamonu milletvekilleri kim?

Kastamonu milletvekili sayısı kaç? Kastamonu milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Kastamonu milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, MHP, TİP milletvekilleri!

Halil Uluay

Fatma Serap Ekmekci

Hasan Baltacı

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

28. dönem milletvekili Kastamonu Gündem Politika Güncel Haberler

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