Kastamonu-İnebolu Karayolunda Kaza: Sürücü Yaralandı

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde virajı alamayan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak mevkiinde Muhammed D. yönetimindeki 58 AD 566 plakalı Opel marka otomobil, virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Muhammed D. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde çevre güvenliği alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU