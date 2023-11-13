Kastamonu'dan İstanbul'a giden ailenin otomobili uçuruma yuvarlandı

Kastamonu'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, virajı alamayarak ormanlık alanda yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu, Mustafa Yamatma idaresindeki 34 VS 8832 plakalı Ford marka otomobil, Yaralıgöz mevkiinde virajı alamayarak ormanlık alana uçtu. Yaklaşık 100 metre yuvarlanan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yamatma (73) ile eşi Fatma Yamatma (70) ve kızı Müzyen Yamatma (40) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında uçurumdan çıkartılabildi. Ambulanslara alınan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kazada yaralananların yakınlarından Hasan Gencer, "Eniştem, ablam ve yeğenimi sabah saatlerinde uğurladık İstanbul'a. Yolda giderken burada kaza yapmışlar, Allah korumuş" dedi. - KASTAMONU