Kastamonu'daki özel gereksinimli bireyler Valla Kanyonu'nu ziyaret etti

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen proje kapsamında, Kastamonu'da yaşayan 15 özel gereksinimli birey ve anneleri Valla Kanyonu'nu ziyaret etti. Gezi sırasında özel bir bireye doğum günü sürprizi yapıldı.

Kastamonu'daki özel gereksinimli 15 birey ve anneleri Valla Kanyonu'nu görme fırsatı buldu.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Çılgınoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı "Valla Kanyonunun Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Planların Oluşturulması" başlıklı ihtisaslaşma projesi kapsamında, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile yapılan iş birliğiyle gezi düzenlendi.

Program kapsamında kentteki 15 özel birey ve anneleri, Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu ile Azdavay Atlı Turizm Merkezi'ni akademisyenler eşliğinde görme fırsatı buldu.

Özel bireyler ve ailelerinin keyifli vakit geçirdiği gezide, 17 yaşına giren özel bir bireye de doğum günü sürprizi yapıldı.