Kastamonu'da yağışlı yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen kazada, yağışlı yolda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yağışlı yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Cide ilçesi Şenpazar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ACS 895 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kayarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan yaralı sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU