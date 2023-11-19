Haberler ›› Otomobil ›› Kastamonu'da yağışlı yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da yağışlı yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen kazada, yağışlı yolda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.