Kastamonu'da Yağışlı Havada Otomobil Şarampole Devrildi
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Cide-Bartın karayolu Kapısuyu mevkiinde yağışlı havada kayganlaşan yolda B.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yokuş aşağı inen araçta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada araç sürücüsü B.K., kazayı yara almadan atlattı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil