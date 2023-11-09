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Kastamonu'da otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı

Muhammet D. yönetimindeki 58 AD 566 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak geçidi mevkisinde bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.