Kastamonu'da otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı
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Muhammet D. yönetimindeki 58 AD 566 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak geçidi mevkisinde bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'da otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Muhammet D. yönetimindeki 58 AD 566 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak geçidi mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil