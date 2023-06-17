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Kastamonu'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Yaralı

Otomobil Haberleri

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Cide karayolu Malyas mevkiinde meydana geldi. Satı B. (60) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Satı B. ile aynı aileden Hatice B. (60), Yasemin B. (30) ve Ümmü B. (25) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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