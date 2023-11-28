Kastamonu'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Sarpun köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak refüjde takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil