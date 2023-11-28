Kastamonu'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Sarpun köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak refüjde takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU