Kastamonu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Kayıplara Karıştı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçarak metrelerce sürüklendi. Sürücü ise ağaca çarparak durabilen otomobili bırakan sürücü kayıplara karıştı.

Şarampole yuvarlanan otomobilini bırakıp kayıplara karıştı

KASTAMONU - Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçarak metrelerce sürüklendi. Sürücü ise ağaca çarparak durabilen otomobili bırakan sürücü kayıplara karıştı.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu il merkezi Kırkçeşme Mahallesi Kırkçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AR 4808 plakalı otomobil, kimliği tespit edilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise aracı bırakarak uzaklaştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından araç bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırıldı.