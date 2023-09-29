Kastamonu'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumu iyi.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi Arabacılar köyü Yakalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin T. idaresindeki 37 AAY 263 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücüsünün sağlık durumunun iyi olsuğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil