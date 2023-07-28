Kastamonu'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobil alev aldı ve sürücü Hüseyin Çil hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hüseyin Çil (27) idaresindeki, yandığı için plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu - Karabük kara yolunun Araç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Otomobilin alev aldığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri alev alan otomobildeki yangını söndürdü.
Kazada hayatını kaybeden Çil, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hasan Köseoğlu - Otomobil