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Kastamonu'da Otomobil Refüje Çarptı: 3 Yaralı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil refüje çarparak karşı şeride geçti ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kendi imkanlarıyla gitti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde virajı alamayarak refüjdeki ağaca çarpan otomobil, karşı şeride geçerek durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Cide karayolu Otman köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Karşı şeride geçen otomobil, kaldırım kenarında durabildi. Kazada araç sürücüsü K.Y. ile M.Y. ve K.Y. yaralandı.

Yaralılar, kendi imkanları ile Cide Devlet Hastanesine gitti. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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