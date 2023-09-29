Kastamonu'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü, 24 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobille beton aydınlatma direğine çarpan sürücü, 24 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kaza, 5 Eylül'de Taşköprü ilçesi Belediye Mezbahanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Korkmaz idaresindeki 37 ACG 113 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan Korkmaz yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Korkmaz, 24 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Korkmaz'ın Ocak ayında da geçirdiği trafik kazasında yaralandığı öğrenildi. - KASTAMONU