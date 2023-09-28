Kastamonu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

KASTAMONU'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu ile Araç ilçesi arasındaki yolda meydana geldi. Yılmaz Teber yönetimindeki 35 HMJ 74 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobilde bulunan Rukiye Teber hayatını kaybederken, babası Yılmaz Teber ile annesi ve kardeşi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.