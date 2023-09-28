Kastamonu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alamaşişli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 34 VF 9905 plakalı otomobil, Bahtiyar Ç. yönetimindeki 37 ACC 845 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, İ.Y. ve araç içerisinde bulunan R.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU