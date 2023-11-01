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Kastamonu'da Otomobil Devrildi, İki Kişi Yaralandı

Kastamonu'da Salih K. yönetimindeki bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve otomobildeki Duygu Ç. yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.