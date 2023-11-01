Kastamonu'da Otomobil Devrildi, İki Kişi Yaralandı
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Kastamonu'da Salih K. yönetimindeki bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve otomobildeki Duygu Ç. yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Salih K. yönetimindeki 37 AAC 863 plakalı otomobil Cebrail Mahallesi Alemdar Sokak'ta devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki Duygu Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil