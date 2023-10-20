Kastamonu'da köyde yaşayan kadınlara KADES bilgilendirme yapıldı
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Kastamonu ilinde, köyde yaşayan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çiğil köyünde kadınlara KADES broşürleri dağıttı ve uygulamanın nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi verdi.
Kastamonu'da köyde yaşayan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından kent merkezine bağlı Çiğil köyünde, kadınlara KADES broşürleri dağıtıldı.
Ekipler, bazı kadınların akıllı telefonlarına KADES uygulamasını yükleyip nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi verdi.
Kaynak: AA / Kadın