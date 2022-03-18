Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor... 3 ilçede okullar tatil edildi - Haberler

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Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor... 3 ilçede okullar tatil edildi

İhlas Haber Ajansı - Erdem Demirci - Genel
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Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor... 3 ilçede okullar tatil edildi

KASTAMONU - Kastamonu'da gece saatleri itibari ile etkili olmaya başlayan kar yağışı, sahil bölgesindeki ilçelerin yüksek kesiminde devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sahil bölgesindeki Küre, Cide, İnebolu, Bozkurt, Abana ilçelerinin yüksek kesimlerinde devam ediyor. Kar yağışının ulaşımda aksamalara sebep olmaması için Karayolları, Kastamonu İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı sebebiyle Cide, Küre ve Bozkurt ilçelerinde ise eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor... 3 ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor... 3 ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor... 3 ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor... 3 ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor... 3 ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor... 3 ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor... 3 ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor... 3 ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor... 3 ilçede okullar tatil edildi

İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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