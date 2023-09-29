Kastamonu'da Kamyon Yandı: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu Akkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. (39) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sağanak yağışın etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü İ.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon, çağrılan vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU