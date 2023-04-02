Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da deprem mi oldu? Kastamonu'da saat kaçta, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Gündem Haberleri

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde peş peşe yaşanan artçıların ardından bu kez de Karadeniz'deki ilimiz Kastamonu sallandı. Peki, Kastamonu'da deprem mi oldu? Kastamonu'da saat kaçta, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Depremden sağ çıkan 2 aylık ikiz bebek, ailesine ikinci mutluluğu yaşattıDepremden sağ çıkan 2 aylık ikiz bebek, ailesine ikinci mutluluğu yaşattı
Deprem sonrası paylaşım orucuna girmişti! Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için geri dönen Hasan Kaçan tepkilerin ardından geri adım attıDeprem sonrası paylaşım orucuna girmişti! Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için geri dönen Hasan Kaçan tepkilerin ardından geri adım attı
Naci Görür'den Kastamonu depremi sonrası dikkat çeken açıklama: KAF büyük ölçüde kırılmışNaci Görür'den Kastamonu depremi sonrası dikkat çeken açıklama: KAF büyük ölçüde kırılmış

Karadeniz bölgesinde yer alan Kastamonu'da deprem mi oldu? Merak ediliyor ve internet üzerinde arama motorlarında sıklıkla sorgulatılıyor. Kastamonu'da gece yarısı 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kastamonu il merkezi, ilçeleri ile Çankırı ve ilçelerinde de hissedildi. İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Peki, Kastamonu'da deprem mi oldu? Kastamonu'da saat kaçta, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KASTAMONU'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 00.24'te İhsaniye ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 11.83 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şu ana kadar kentte herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken, derinliği ise 5.6 kilometre olarak duyurdu.

AFAD'ın 4.2 olarak açıkladığı depremden 4 dakika sonra İhsangazi'de bir artçı sarsıntı meydana geldi. 00.28'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 2.8 olarak açıklandı.

Kastamonu'da deprem mi oldu? Kastamonu'da saat kaçta, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title