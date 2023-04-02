6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde peş peşe yaşanan artçıların ardından bu kez de Karadeniz'deki ilimiz Kastamonu sallandı. Peki, Kastamonu'da deprem mi oldu? Kastamonu'da saat kaçta, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Karadeniz bölgesinde yer alan Kastamonu'da deprem mi oldu? Merak ediliyor ve internet üzerinde arama motorlarında sıklıkla sorgulatılıyor. Kastamonu'da gece yarısı 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kastamonu il merkezi, ilçeleri ile Çankırı ve ilçelerinde de hissedildi. İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Peki, Kastamonu'da deprem mi oldu? Kastamonu'da saat kaçta, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KASTAMONU'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 00.24'te İhsaniye ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 11.83 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şu ana kadar kentte herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken, derinliği ise 5.6 kilometre olarak duyurdu.

AFAD'ın 4.2 olarak açıkladığı depremden 4 dakika sonra İhsangazi'de bir artçı sarsıntı meydana geldi. 00.28'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 2.8 olarak açıklandı.