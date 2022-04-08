Karabük-Kastamonu kara yolunda heyelan: Trafik tek şeritten sağlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Karabük-Kastamonu kara yolunda heyelan: Trafik tek şeritten sağlanıyor Karabük-Kastamonu kara yolunun 8. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu yolun bir kısmı çöktü.
Karabük-Kastamonu kara yolunda heyelan: Trafik tek şeritten sağlanıyor
KASTAMONU - Karabük-Kastamonu kara yolunun 8. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu yolun bir kısmı çöktü. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgede taşan çay nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi, tarım arazileri su altında kaldı.