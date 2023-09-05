Kastamonu'da Beton Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil beton aydınlatma direğine çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.