Kastamonu'da 2 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen iftar programında, 2 bin kişi birlikte orucunu açtı.

Kadtamonu'nun Devrekani ilçesinde 2 bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Bu çerçevede Devrekani Belediyesi, Devrekani Kaymakamlığı tarafından Kapalı Spor Salonunda düzenlenen iftar programına Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Görevli personele yardım eden Başkan Engin Altıkulaç, vatandaşlara kendi elleriyle iftar yemeği dağıttı. Vatandaşları da spor salonunun girişinde karşılayan Başkan Altıkulaç, ayrıca masaları da ziyaret ederek iftara gelen davetlilerle tek tek ilgilendi. İftar öncesindeki Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

İftar sonrasında konuşan Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, "Herkesin bildiği üzere Ramazan ayı birlik, beraberlik ve kardeş ayıdır. Rabbim bizleri bu ayın feyzinden, bereketinden, bolluğundan faydalanabilmeyi nasip eylesin inşallah. Ben, hepinize iftarımıza teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Göreve başladığımız günden bu yana bizleri güzel işler yapabilme adına gayretimizi ve motivasyonumuzu arttıran kıymetli Devrekanili hemşehrilerimize, Kastamonu halkına ve mesai arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise, "Bu akşamki iftar soframıza uzaktan ya da yakından iştirak eden saygıdeğer misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli misafirlerimiz, bilindiği üzere 2 yıldan beri korona virüs enfeksiyonundan dolayı buna benzer etkinlikleri yapamıyorduk. Gerçekten şu anki tabloyu gördüğümüzde de bu ortamları ne kadar özlediğimizi görmüş oluyoruz. Rabbim, şu mübarek günlerin yüzü hürmetine beraberliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza eylesin. Tüm misafirlerimizi katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.