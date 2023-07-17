Kastamonu Belediyesi Çanakkale Gezilerine Devam Ediyor

Kastamonu Belediyesi, geçen yıl başlattığı Çanakkale gezi programlarını 'Ecdadın İzinde' temasıyla sürdürecek. Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatıyla düzenlenecek olan geziler, 25 Temmuz Salı günü başlayacak ve haftada iki kez ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Tüm vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak seyahat edebilecek. Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu'nun Çanakkale'ye olan bağını vurgulayarak, hemşehrilerinin ecdadın mücadelesini daha iyi hissetmelerini ve zaferin kazanıldığı toprakları yakından görmelerini istedi.

Kastamonu Belediyesinin geçen yıl başlattığı Çanakkale gezi programları "Ecdadın İzinde" temasıyla devam edecek.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatı doğrultusunda geçen yıl başlatılan Çanakkale gezilerinin bu seneki ilk turu, 25 Temmuz Salı günü "Ecdadın İzinde" temasıyla yapılacak.

Haftada iki kez ücretsiz olarak düzenlenecek gezide 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat ederek seyahat edebilecek.

Belediye Başkanı Vidinlioğlu, Çanakkale'yi her Türk ferdinin görmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çanakkale'de en fazla şehit vermiş illerden biri Kastamonu'dur. Bu şehrin ruhunda Çanakkale vardır. Çanakkale gönlümüzde, türkümüzde hep yer almıştır. İstedim ki hemşehrilerimiz ecdadın destansı mücadelesini daha iyi hissetsin, mukaddes zaferin kazanıldığı toprakları yakından görsün. Çanakkale'de solunacak hava, o topraklarda atılacak adımlar çok kıymetli." ifadelerini kullandı.