Kastamonu Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Rahmi Galip Vidinlioğlu Kastamonu Belediyesi hangi partiden?

KASTAMONU (Haberler.com) - Kastamonu Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Kastamonu BelediyeBaşkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Kastamonu Belediye kimdir? Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu hangi partili?

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU KİMDİR?

8 Mart 1967 tarihinde Kastamonu Taşköprü'de doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Taşköprü'de tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı ve 1991 yılında yükseköğrenimini burada tamamladı.

Galip Vidinlioğlu ülkücü hareketle 12 Eylül darbesi döneminde tanıştı. 1989 – 1991 yıllarında okul başkanlığı, yine aynı dönemde Atatürk öğrenci sitesinde yurt başkanlığı yaptı.

1991 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve bir buçuk yıla yakın bir süre Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi'nde acil hekimi olarak çalıştı. 1994 – 1997 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Göz Kliniği'nde çalışan Vidinlioğlu, o dönemde de bürokraside ve ocak yönetiminde olan arkadaşlarıyla irtibatını koparmayarak, ülkücü harekete destek vermeye devam etti.

Memlekete hizmet sevdası ağır basan Vidinlioğlu, Kastamonu Devlet Hastanesi Göz Kliniği'ne tayinini isteyerek, burada göreve başladı. Yaklaşık 9 yıl Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. Başhekim muavini iken kendi kliniğini açmak ve memleketinin insanı için istihdam yaratmak amacıyla görevinden ayrıldı ve Batı Karadeniz bölgesinin tek göz merkezi olan kliniğini açtı. Kastamonu'ya gelişinden itibaren 21 yıla yakın ocak teşkilatında, parti il merkezinde ve ilçe merkezinde aktif olarak, bütün kongrelere katıldı ve parti bünyesinde yapılan faaliyetlere maddi ve manevi destek oldu.

Tabip odası'nda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunan Vidinlioğlu ayrıca; Türk Ocağı'nın üst kurul delegesi ve. Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Vakfı yönetim kurulu üyesidir. Felsefe, sosyoloji ve edebiyatla yakından ilgilenen Vidinlioğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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