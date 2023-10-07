Adını İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele verirken hayatını kaybeden Şeyh İzzeddin El-Kassam'dan alan Filistinli silahlı grup, son yaşanan İsrail-Hamas geriliminde gündeme taşındı. Peki, Kassam Tugayları kim destekliyor? İzzeddin el-Kassam Tugayları nedir, kime bağlıdır?

Kassam Tugayları kim destekliyor? İzzeddin el-Kassam Tugayları nedir, kime bağlıdır?

Kassam Tugayları kim destekliyor? Adını İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele verirken hayatını kaybeden Şeyh İzzeddin El-Kassam'dan alan Filistinli silahlı grup, son yaşanan İsrail-Hamas geriliminde gündeme taşındı. Peki, Kassam Tugayları kim destekliyor? İzzeddin el-Kassam Tugayları nedir, kime bağlıdır? Detaylar...

KASSAM TUGAYI NEDİR?

İzzeddin el-Kassam Tugayları (Kassam), Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) silahlı kanadı olarak 1992'da İsrail'in Filistin işgaline karşı mütevazı bir tüfekle başladığı direnişini, şimdi bir orduya sahip olarak yürütüyor.

Kassam, adını Filistin'deki İngiliz sömürgeciliğine karşı silahlı mücadele verirken 1935'te hayatını kaybeden Suriye asıllı Filistin lideri Şeyh İzzeddin el-Kassam'dan aldı.

Hamas'ın askeri gücündeki artıştan sonra 1992 yılında örgüt, İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla, silahlı bir direniş kanadı kurmaya karar verdi.

Kassam'ın kuruluşuna, Hamas öncesinde Gazze'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) "Mecd", "Filistinli Mücahitler" gibi bazı farklı isimler altında çalışmaları zemin hazırladı.

Stratejileri ve yapısı

Tugaylar, 1 Ocak 1992'de kendilerine bağlı bir hücre tarafından yayınladığı ilk açıklamayla, Hamas'ın silahlı kanadı olduğunu duyurdu. Tugaylar, 80 öncesi Filistinli Marksist grupların aksine strateji olarak sadece Filistin toprakları içerisinde eylem yapmayı benimsiyor.

Kassam'ın yaptığı açıklamaya göre, el-Kassam ordusunda "Kuzey Şeridi Tugayı", "Gazze Tugayı", "Orta Tugayı" ve "Güney Tugayı" olmak üzere 4 tugay bulunuyor.

İsrail tarafından tespit edilmeyi zorlaştırmak için dağınık ve hücresel bir yapıdadır. Herkes herkesi tanımaz. Buna bölüm sorumluları da dahildir. İntifada gibi toplu eylemlerde bölüm sorumluları, kendilerine bağlı savaşçıları harekete geçirir. Savaşçılarının bazıları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından eğitilmiştir.