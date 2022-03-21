Kaşmer nedir? Kaşmerlik yapmak ne demek? Kaşmerlik nedir?

Kaşmer nedir merak edilen konuların başında geliyor. Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Kaşmer oldu. Kaşmer ifadesini günlük hayatımızda sıklıkla duyabiliyoruz. Peki, Kaşmer nedir? Kaşmerlik yapmak ne demek? Kaşmer ne demek? Kaşmerlik nedir? Kaşmerlik anlamı nedir? İşte detaylar...

KAŞMER NEDİR?

Kaşmer; kaşları bitişik kimse ve soytarı anlamlarına gelmektedir.

Kaşmer kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre soytarı demektir.

Kaşmerlik ise soytarılık demektir.

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