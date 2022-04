Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntı nasıl geçer? Kaşıntı neden olur? Kaşıntı için yapılacak tedavi yöntemleri!

Kaşıntıya ne iyi gelir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kaşıntı, birçok cilt hastalığının baskın bir belirtisidir ve tüm vücudu etkileyen bazı hastalıklarda da ortaya çıkar. Deride kaşıntı hissi, kaşıntıyı algılayan sinir uçları olan pruriseptörlerin mekanik, termal veya kimyasal aracılar tarafından uyarılması nedeniyle ortaya çıkar. Peki, Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntı nasıl geçer? Kaşıntı neden olur? İşte, kaşıntıya dair merak edilen soruların yanıtları...

KAŞINTI NEDEN OLUR?

Deride kaşıntı hissi, kaşıntıyı algılayan sinir uçları olan pruriseptörlerin mekanik, termal veya kimyasal aracılar tarafından uyarılması nedeniyle ortaya çıkar. Bunlar şunları içerir:

Bağışıklık tepkisi (histaminler) ve ağrı kesici (opiodlar) için kimyasallar

Endorfinler gibi beyinde salınan ağrı düzenleyici haberciler içeren nöropeptitler

Nörotransmitterler asetilkolin ve serotonin

Diğer işlevlerin yanı sıra omurilik sinir hücrelerinde ağrı hissi yaratan lipidler olan prostaglandinler

Bunlardan herhangi biri, stimülasyon tipik olarak iltihaplanma, kuruluk veya cildin, mukoza zarlarının veya gözün konjonktivasındaki diğer hasarlarla ilgili olabilir.

Genel olarak kaşıntı, C lifleri adı verilen özel sinir hücrelerinin kaşıntı reseptörlerinin aktivasyonunu içerir. Bu C lifleri, ağrı hissi ile ilişkili olanlarla aynıdır, ancak işlevsel olarak farklıdırlar ve yalnızca kaşıntı hissini iletirler. Ayrıca insan derisindeki toplam C liflerinin yaklaşık yüzde 5'ini oluştururlar.

Kaşıntıyı gidermeye yardımcı olsa da kaşımak yalnızca geçici bir rahatlama sağlar ve cildin daha fazla tahriş olmasına ve muhtemelen yırtılmasına neden olabilir.

KAŞINTIYA NE İYİ GELİR?

Kaşınan bölgeye direkt olarak soğuk su ile kompleks uygulayarak kaşıntıyı azaltabilirsiniz. Kaşıntı soğuk su uygulaması sayesinde kısa bir süre içinde kendiliğinden geçer. Soda kaşıntıya iyi gelen bir diğer doğal yöntemdir. Bunun yanı sıra limon, karanfil yağı ve yulaf ezmesi de kaşıntının geçirilmesine yardımcı olur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ayrıca kaşınan bölgeyi nemli tutmak da işe yarar.

Kaşıntıya ne iyi gelir evde çözüm?

Limon suyu, ciltte oluşan alerjik kaşıntıyı giderme konusunda etkilidir. Kaşıntıyı gidermek için bir miktar limon suyunu sodayla karıştırmalısınız. Karışımı bir pamuk yardımıyla, kaşınan yere sürüp masaj yapabilirsiniz. Böylece kaşıntı birkaç dakika içinde gidecek ve kızarıklık da ortadan kaybolacaktır.

Kaşıntının geçmesi için ne yapılmalı?

Kaşıntıyı hafifletmek için, kaşımak yerine kaşınan bölgeye soğuk bir bez veya biraz buz koyun. Doktorunuz ayrıca antihistaminikler ve topikal steroidler de dahil olmak üzere kaşıntı tedavisi için ilaç reçete edebilir. Nadiren steroid hapları ve antibiyotikler de gerekebilir.

Vücutta kaşıntı kızarıklık ve kabarma neden olur?

Ciltteki kızarıklık ve kabarıklığın azalmasını önlemek için öncelikle kızarıklık ve kabarmaya neden olan alerjik reaksiyonların asıl sebebi tespit edilmelidir. Daha sonra da egzama, mantar enfeksiyonu, karaciğer hastalığı gibi pek çok nedenden dolayı ciltte kızarıklık ve kabarıklık meydana gelebilir.

NEDEN KAŞINIYORUZ?

Sürekli kafa derinizi, sırtınızı veya vücudunuzun herhangi bir bölgesini kaşıma ihtiyacını durdurmak için, ilk başta neden kaşındığınızı bilmeniz gerekir.

Dr. Adarsh ??Vijay Mudgil, "Kaşıntı, cilt hücreleri ile sinir sistemimiz arasındaki karmaşık bir etkileşimden kaynaklanır" diyor. Çeşitli hücre tipleri, proteinler ve inflamatuar mediatörler rol oynar.

"Deride salınan kimyasallar, derideki sinirler aracılığıyla omurgaya bir mesaj gönderiyor, sonra omurga beyinle iletişim kuruyor ve kaşınıyoruz" diye ekliyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Dermatolog ve Kozmetik cerrah Dr. Melanie Palm, "Cildin kaşınmasının en yaygın nedenlerinden biri, cilt bariyeri içinde mikro kırıklara neden olan kuru cilttir" diyor. Bu olduğunda, hücre sinyallemesinden kaynaklanan lokal iltihaplanma meydana gelir ve histamin ve kininler gibi kimyasallar salınır.

"Bu, daha sonra vücudumuz tarafından kaşıntı olarak yorumlanan doku kızarıklığına, şişmeye ve sinir tahrişine neden olur" diye açıklıyor.

Kurdeşen, tahriş edici maddeler veya cilt üzerindeki temaslar, kuru cilt ile biraz benzer bir fenomene yol açabilir .

Palm, "Bu koşulların tümü cilt tahrişine ve şişmeye ve cilt sinirlerini tahriş eden ve kaşıntı hissi yaratan eozinofiller ve bazofiller gibi tahriş edici kimyasalların hücrelerden lokal olarak salınmasına neden olabilir" diyor.

Haberler.com - Gündem